Астрахань, Волгоград и Саратов готовятся внедрять дроны в сельское хозяйство

Астраханские власти анонсировали особый правовой режим для использования беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в регионе. Заявление в своем Tetgram-канале сделал вице-губернатор Олег Князев.

Чиновник напомнил, что регион еще полгода назад заявился на участие в эксперименте по внедрению БПЛА в сельское хозяйство. Теперь правительство РФ включило регион наряду с Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями; Алтайским и Ставропольском краями, а также Республикой Татарстан.

Теперь власти субъекта подготовят нормативную базу: с пользователей профильных беспилотников снимут правовую нагрузку. По словам господина Князева, БПЛА будут разбрызгивать безопасные для человека агрохимикаты.

«Дроны могут использоваться в сельском хозяйстве, в рыбной промышленности, в борьбе с опустыниванием земель и так далее» — отметил чиновник.

Никита Маркелов

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