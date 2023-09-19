Саратовские власти хотят запретить электросамокаты на ряде улиц

Власти Саратова подготовят перечень улиц, где разрешено движение электросамокатов. Об этом в своем Telegrm-канале рассказала мэр Лада Мокроусова.

По словам чиновницы, городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта уже получил соответствующие поручения — перечень разрешенных для проезда улиц определит комиссия по безопасности дорожного движения.

Госпожа Мокроусова отмечает, что ранее с соответствующим предложением вышел прокурор города Максим Енишевский.

Никита Маркелов

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