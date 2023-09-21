В Пензе вырастет налог на стоянки и многоуровневые парковки

Законодательное собрание Пензенской области изучает вопрос повышение налоговой ставки на автостоянки и многоуровневые паркинги. Соответствующий проект решение муниципального собрания уже рассмотрела профильная комиссия регионального парламента; принят документ может быть уже на ближайшей сессии.

Сейчас ставка налога на многоэтажные паркинги составляет 0,1%, на автостоянки — 0,3%. В обоих случаях ее намерены повысить до до максимально возможных 1,5%.

За прошлый год сборы с владельцев крытых паркингов в городской бюджет составили 29 тыс. руб. ожидается, что после увеличения этот показатель вырастет до 428 тыс.

Рост сборов за стоянки депутаты ожидают с 911 тыс. до 4,5 млн соответственно.

Никита Маркелов

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