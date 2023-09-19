Коммунальные концессии Волгограда возглавил Михаил Гущин

В Волгограде ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» возглавил Михаил Гущин — он занял должность исполнительного директора. Об этом сообщили пресс-службы структур.

В коммерческих организация уточнили, что решение объединить должности решили «В рамках повышения эффективности управления и реализации задач по модернизации систем коммунальной сферы Волгограда».

Михаил Гущин родился в областном центре, закончил государственный технический университет. В структурах сообщили, что менеджер имеет опыт работы в коммунальной и энергетической сферах.

Отмечается, что общий контроль за обоими организациями будет осуществлять заместитель директора ООО «Объединенные коммунальные концессии» Михаил Третьяк.

Никита Маркелов

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