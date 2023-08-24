Главные новости к утру 24 августа

Сервис по отслеживанию самолетов Flightradar сообщил, что бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за 30 секунд снизился на 2,4 км, несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился. Подробнее об авиакатастрофе

Рядом с бывшим офисом «ЧВК "Вагнер" Центра» в Санкт-Петербурге после сообщений о возможной гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появился стихийный мемориал.

Минобороны России заявило, что системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области и один в Калужской области. Позже глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что один дрон сбили в Козельском районе.

«Аль-Джазира» со ссылкой на источник сообщила, что на месте крушения самолета Евгения Пригожина рядом с одним из тел был найден его телефон. Однако труп господина Пригожина еще не идентифицирован.

Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР, сообщил портал UOL.

Предложенные Центробанком для тестирования отечественные аппаратные модули безопасности вызвали вопросы у банкиров. Подробнее — в материале «Ъ».

КНДР во второй раз не смогла запустить разведывательный спутник в космос. Третий запуск запланирован на октябрь.

Минюст США заочно предъявил обвинения в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash россиянину Роману Семенову.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил отменить утвержденные приоритеты для вывоза экспортного угля из четырех регионов в восточном направлении. Подробнее — в материале «Ъ».

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