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Коммерсантъ FM
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Минобороны: ПВО сбили три украинских дрона в Брянской и Калужской областях

Системы ПВО в ночь на 24 августа сбили два украинских беспилотника в Брянской области, еще один — в Калужской, сообщили в Минобороны России. В ведомстве не уточнили, есть ли в результате произошедшего пострадавшие и разрушения.

Глава Брянской области Александр Богомаз и глава Калужской области Владислав Шапша не сообщали о ночных атаках беспилотников на регионы.

Вчера днем, 23 августа, Владислав Шапша сообщал о двух сбитых дронах вблизи поселка Шайковка. Также вчера вечером в Минобороны заявляли, что системы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью.

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