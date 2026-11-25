Налоговый кодекс подправили
Какие изменения ждут россиян в 2027 году
Налоговая получит больше контроля за денежными переводами россиян, вклады обложат прогрессивной ставкой, а зарубежные онлайн-покупки — НДС в 22%. Госдума в финальном чтении приняла масштабные поправки в Налоговый кодекс вместе с федеральным бюджетом на ближайшие три года.
Со следующего года пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% распространят и на пассивные доходы граждан. Речь идет, в частности, о процентах по вкладам, дивидендах, доходах от операций с ценными бумагами и продажи имущества. Например, ставка повысится до 15% на сумму сверх 2,4 млн руб. в год. Максимальные 22% — с превышения порога в 50 млн руб.
В течение года банки сами будут удерживать налог по базовой ставке в 13%. ФНС сведет доходы гражданина по всем источникам и при необходимости доначислит разницу в конце 2027-го, пояснил партнер компании TaxAdvisor Антон Никифоров:
«Фактически теперь налогоплательщики-вкладчики будут лишаться суммы в виде налога в размере 13% уже при выплате им дохода в виде процентов. Они не смогут уже держать эту сумму на счету и зарабатывать свои проценты до момента наступления срока уплаты НДФЛ. Это, конечно, довольно значимый аспект. Не исключено, что на доходность этого инструмента в виде депозитов эти изменения тоже окажут определенное влияние. Некоторые инвесткомпании полагают, что многие опять посмотрят на другие инструменты инвестирования, кроме классического вклада».
Кроме того, сбором в 15% обложат пассивные доходы некоторых паевых инвестиционных фондов. ЦБ и участники рынка выступали против налога на открытые и рыночные ПИФы. И к третьему чтению в Госдуме освобождение получили те фонды, которые ежегодно распределяют между пайщиками не менее 90% чистого дохода. Как изменят свои планы инвесторы из-за налоговых новаций? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олегом Абелевым:
«Для большинства розничных инвесторов, которые покупали биржевые или открытые ПИФы, существенных изменений не произойдет по факту начисления налога. А вот история с распространением ступенчатой шкалы НДФЛ на депозиты и проценты, когда проценты по пассивным доходам в общую базу добавляются, может повлиять. Но у нас доля таких инвесторов меньше 5%. Не думаю, что будет эмоциональная реакция. Это возможно при завершении срока действия вклада и при выборе гражданином другого какого-то инструмента. Вот тогда да, он может подумать не об открытии нового депозита, а о покупке федеральных облигаций. Там предусмотрена еще и льгота долговременного владения.
Так что, скорее всего, инвесторы станут дробить свои вложения, возможно, даже через какие-то небанальные, неклассические инструменты и структурные продукты».
Также с 2027-го вырастут большинство фиксированных налоговых штрафов. В два-три раза увеличится наказание, например, за несданную декларацию или нарушение правил учета. На этом фоне Центробанк обяжут передавать в налоговую сведения о гражданах, которые «систематически» получают доходы от других физлиц. Получив списки подозрительных счетов от ЦБ, ФНС сможет запрашивать у банков конкретные выписки.
Отличить бытовой перевод, например, от оплаты услуги банки и регуляторы могут и сейчас, отметил основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук:
«Поправки никоим образом вообще не говорят о том, что перевод на карту будет облагаться налогом. Речь про информационный обмен между банками через ЦБ и ФНС.
Налоговая станет передавать информацию о том, какие граждане зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, потому что у банков нет этой информации. Те, в свою очередь, будут отслеживать тех, кто не попал в этот список, но у кого есть признаки предпринимательской деятельности. Например, человек сдает квартиру, не платит налоги и не является ни самозанятым, ни ИП. Вот налоговая уже дальше будет с этими списками работать, запрашивать документы и пояснения у этих физических лиц.
Что касается бытовых переводов, объяснить их налоговой, даже если вдруг будут вопросы, достаточно просто. Коммерческие переводы от бытовых очень сильно отличаются. Даже если скинулись на поездку или родительский комитет проводит какие-то сборы, обычно ни у банка, ни у налоговой по таким платежам вопросов не возникает».
В общей сложности за счет повышения налогов Минфин рассчитывает получить дополнительно около 1,5 трлн руб. уже в следующем году. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, дефицит бюджет сократится с 3% до почти 2%. На фоне продолжающейся военной кампании на Украине это «дорогого стоит», добавил он.