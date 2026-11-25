«Для большинства розничных инвесторов, которые покупали биржевые или открытые ПИФы, существенных изменений не произойдет по факту начисления налога. А вот история с распространением ступенчатой шкалы НДФЛ на депозиты и проценты, когда проценты по пассивным доходам в общую базу добавляются, может повлиять. Но у нас доля таких инвесторов меньше 5%. Не думаю, что будет эмоциональная реакция. Это возможно при завершении срока действия вклада и при выборе гражданином другого какого-то инструмента. Вот тогда да, он может подумать не об открытии нового депозита, а о покупке федеральных облигаций. Там предусмотрена еще и льгота долговременного владения.