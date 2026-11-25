НПЗ Saudi Aramco в Рас-Тануре — крупнейший в стране, ежедневно он перерабатывает свыше 550 тыс. баррелей сырой нефти. Хуситы назвали удары точными и заявили, что на объекте начался пожар. Власти Саудовской Аравии о жертвах или масштабе повреждений не сообщали.