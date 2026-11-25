Хуситы сообщили об ударе по НПЗ в саудовской Рас-Тануре
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отчиталось о новых ударах по территории Саудовской Аравии за прошедшие сутки. Атакованы нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Рас-Танура и финансовый центр в Эр-Рияде.
НПЗ Saudi Aramco в Рас-Тануре — крупнейший в стране, ежедневно он перерабатывает свыше 550 тыс. баррелей сырой нефти. Хуситы назвали удары точными и заявили, что на объекте начался пожар. Власти Саудовской Аравии о жертвах или масштабе повреждений не сообщали.
Небоскреб в финансовом центре Эр-Рияда был атакован накануне днем. При ударе, по данным Reuters, пострадали 11 человек. Хуситы наносят удары по этому району столицы уже второй раз за неделю.
Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена в конфликте с хуситами. «Ансар Аллах» активизировало удары по территории страны в сентябре и октябре. Из-за обстрелов несколько раз прекращал работу аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.