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«Аль-Джазира»: телефон Пригожина найден на месте кружения его бизнес-джета

Телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был найден рядом с одним из тел на месте крушения его бизнес-джета Embraer Legacy в Тульской области. Однако тело господина Пригожина пока не идентифицировано. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на политический источник в ЧВК «Вагнер», сообщение опубликовано в X (бывший Twitter).

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех 10 погибших, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Росавиация публиковала списки пассажиров самолетов, среди них были господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Официально их смерть пока не подтвердили.

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По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). По данным СМИ, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Олеся Павленко

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