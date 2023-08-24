Flightradar сообщил о потере 2,4 км высоты джетом Пригожина за полминуты

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, пассажиром которого числился основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, за 30 секунд снизился на 2,4 км, затем еще несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Последствия крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Последствия крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 4 Последствия крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Последствия крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Последствия крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Директор по коммуникациям сервиса Flightradar24 Ян Петченик рассказал Reuters, что в 18:19 мск самолет начал резко снижаться, и примерно за полминуты потерял 8000 футов с крейсерской высоты в 28 000 футов, то есть с высоты в 8,5 км снизился на 2,4 км — до 6,1 км.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро,— сказал Ян Петченик.— Возможно, они боролись (с самолетом) после того, как что-то произошло». До этого, отметил он, «не было никаких признаков того, что с этим самолетом что-то не так».

В публикации на сайте Flightradar24.com говорится, что приемники сервиса получили первые данные от Embraer в 17:46 мск. К 18:10 самолет вышел на крейсерскую высоту. Через 9 минут вертикальная скорость самолета (изменение высоты полета за единицу времени) начала резко меняться: от 30 100 футов до 19 725 футов — это произошло за 32 секунды. Последние данные от самолета были получены в 18:20 мск. Тогда джет находился на высоте 19 725 футов — примерно 6 км.

Flightradar24 — сервис отслеживания авиарейсов по сигналам транспондеров самолетов. В публикации сайта говорится, что в случае с Embraer картина полета восстанавливалась по мультилатерации (MLAT; высота полета, скорость, вертикальная скорость), поскольку данных от транспондеров ADS-B (GPS) не приходило. Flightradar это связывает с возможным глушением сигналов GNSS (GPS, ГЛОНАСС и других) в районе полета.

Первые сообщения в Telegram-каналах о крушении самолета в Тверской области появились около 19:20 мск. На опубликованных записях видно, как джет падает носом вниз, а за ним тянется шлейф серого дыма. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Рассматриваются все версии, в том числе «внешнее воздействие».

По данным Росавиации, на борту самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, было 7 пассажиров, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин, и три члена экипажа. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Поисковая операция на месте крушения была завершена ночью 24 августа. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».