У бывшего офиса «ЧВК Вагнер Центра» появился стихийный мемориал

Поздно вечером 23 августа после сообщений о крушении самолета, пассажиром которого числился основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису компании на Зольной улице в Санкт-Петербурге. На самом здании окна, в которых горит свет, образуют форму креста.

Как пишет Telegram-канал Sota, у здания также повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг частной компании. Полиция не разгоняет собравшихся, но проверяет документы у журналистов. «Ъ-СПб» сообщил, что люди также несут цветы к дверям кафе «Патриот», которое связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Летом в этом кафе погиб военкорр Владлен Татарский в результате взрыва.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел вечером 23 августа в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех 10 погибших, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Росавиация сообщала, что господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров. Официально их смерть пока не подтвердили.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). По данным СМИ, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».

Олеся Павленко