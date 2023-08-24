КНДР сообщила о второй неудачной попытке запуска разведывательного спутника

Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник в космос прошла неудачно. Третий запуск назначен на октябрь. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщение передают «Рёнхап» и ТАСС.

Во время запуска спутника произошли проблемы на третьем этапе полета ракеты-носителя. ЦТАК не уточняет, что именно произошло.

Сегодня, 23 августа, в районе префектуры Окинава сработала система оповещения из-за пуска баллистической ракеты со стороны КНДР. Власти Японии говорили, что еще собирают данные, несла ли она разведспутник. Позже в Минобороны страны сообщили, что части ракеты упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан.

Это вторая попытка КНДР запустить военный разведывательный спутник на орбиту Земли. Первый запуск прошел 31 мая. Тогда в работе двигателя второй ступени возникла проблема и ракета упала в Желтое море. Власти КНДР заявляли, что это произошло из-за ненадежности и нестабильность новой системы двигателя и характеристик топлива.

Подробнее о ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Олеся Павленко