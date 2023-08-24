СМИ: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС

Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР, сообщил портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

По данным UOL, страны были выбраны по географическому принципу. В будущем в БРИКС также может войти африканская страна. Какая именно — портал не уточняет.

В БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что к группе хотят присоединиться 19 стран. В июне заявку о вступлении в БРИКС подал Египет, в июле — Боливия, в августе — Венесуэла. В число заинтересованных также входила Аргентина. Bloomberg писал, что Индия и Бразилия выступали против расширения организации.

23 августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры его расширения.

Подробнее о деловом форуме в преддверии саммита БРИКС — в репортаже «Во весь колос».

Олеся Павленко