Главные анонсы 24 августа

Президент России Владимир Путин примет участие в совместном заседании глав государств БРИКС и лидеров приглашенных стран в формате «аутрич» (в режиме видеоконференции).

В Волгоградской области арбитражный суд проведет судебное разбирательство по иску Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу РФ 100% акций АО «Волжский оргсинтез».

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

В Москве пройдет заседание наблюдательного совета госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, как ожидается, проведет встречу со всеми кандидатами на посты глав субъектов РФ от партии.

В Ижевске состоится конкурсный отбор кандидатур на должность главы города.

На Троекуровском кладбище в Москве пройдут похороны первого гендиректора «КамАЗа» Льва Васильева.

Бывший президент США Дональд Трамп прибудет в тюрьму округа Фултон, где пройдет стандартную процедуру ареста: его обыщут, сфотографируют, а также возьмут отпечатки пальцев. При этом данное дело станет первым, по которому Трампу будет необходимо внести залог в $200 тыс.

В Милане состоятся похороны итальянского певца Тото Кутуньо. Месса начнется в 11:00 по местному времени в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео.

В Японии начнется вброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1».

Центральный банк Турции проведет заседание по базовой процентной ставке.

В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине, инициированное США.

В Йоханнесбурге состоится встреча «друзей БРИКС». Там же откроется юридический форум БРИКС.

В Индии состоится совещание министров торговли и инвестиций стран G20.

В Джакарте состоится совместное совещание министров финансов и министров здравоохранения АСЕАН.

С 24 августа в Сомали запрещается использование социальной сети TikTok, мессенджера Telegram и платформы букмекерской компании 1xBet.