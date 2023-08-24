Топливо делит пути

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил отменить утвержденные приоритеты для вывоза экспортного угля из четырех регионов в восточном направлении и освободить пути для продукции с высокой добавленной стоимостью — в первую очередь для нефтепродуктов. Отмечая спад их вывоза на восток, топ-менеджер выступает за введение приоритета для продукции отечественных НПЗ. Участники рынка уточняют, что еще более острая ситуация для нефтегрузов сложилась на южном направлении. А аналитики отмечают, что смена методики формирования очереди проблему не решит — нужно расширять инфраструктуру, а до этого, возможно, давать приоритет отдельным нефтяным маршрутам, не меняя общий порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в июле привлек внимание президента Владимира Путина к проблеме сокращения поставок нефтеналивных грузов по железной дороге в восточном направлении, говорят источники “Ъ”, знакомые с обращением.

В нем господин Сечин напоминает, что президент дал указания ОАО РЖД обеспечить приоритетную отгрузку на восток угля из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы, при этом уголь на Восточном полигоне по итогам первого квартала вырос в погрузке на 8,5% и занял 70% в общем объеме перевозок. При этом объем перевозки грузов «с высокой валовой добавленной стоимостью и долей налоговых отчислений в федеральный бюджет не был увеличен, а в ряде случаев был сокращен», приводят собеседники “Ъ” слова господина Сечина.

В частности, отправка угля влияет на перевозку нефтеналивных грузов, объем которой в восточном направлении составляет порядка 10% от объема перевозки угля, но при этом по фискальным отчислениям нефтяная отрасль превосходит угольную в 47 раз.

По итогам первого квартала объем поставки нефтеналивных грузов на восток упал на 9,2%.

Топ-менеджер просит президента дать распоряжение ОАО РЖД установить более высокий приоритет всех грузов, вырабатываемых на российских НПЗ, по отношению к другим массовым грузам, и поручить правительству принять новую методологию доступа к железнодорожной лимитирующей инфраструктуре. В ее основу, по мнению главы «Роснефти», должен быть положен принцип максимизации доходов бюджетной системы РФ, исключения приоритета угольных предприятий по отношению к отраслям с высокой добавленной стоимостью, приоритета всех грузов, вырабатываемых на предприятиях РФ с непрерывным процессом производства, в том числе нефтеналива, нефтехимии, нефтяного кокса, серы, СУГ и так далее, а также сохранения занятости населения в узкопрофильных регионах РФ «с учетом индекса социальной напряженности в этих регионах».

Президент поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову рассмотреть предложения. В секретариате господина Белоусова оперативных комментариев не дали. В «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”.

Нефтяники не раз жаловались на проблему в согласовании заявок на отгрузку топлива на восток. Еще в марте глава «Газпром нефти» Александр Дюков предлагал увеличить приоритет его перевозки, опасаясь, что ситуация может привести к снижению выпуска топлива (см. “Ъ” от 28 марта). Минэнерго предлагало перевести нефтепродукты, поставляющиеся на Дальний Восток и во внутреннем, и в экспортном сообщении, из пятой категории очередности в четвертую (что все равно не позволяет нефтепродуктам ехать раньше экспортного угля из четырех регионов по поручениям президента).

В ОАО РЖД от комментариев отказались. Впрочем, ранее в монополии оценивали, что возврат всего угля, который вывозится из четырех регионов по поручениям президента, в общую для угля шестую категорию приоритета позволит за квартал дополнительно вывезти порядка 2 млн тонн дорогостоящих грузов, «преимущественно нефтепродуктов (0,8 млн тонн) и черных металлов (1 млн тонн), удобрений, зерна». Это, по оценке компании, увеличит вклад в экономику РФ на 25 млрд руб., а доходы самого ОАО РЖД — на 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 мая).

Проблемы с избыточной загрузкой сети ОАО РЖД повсеместные, особенно остро проблема стоит на восточном и южном полигонах, считает управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко. Производство и экспорт топлива находятся на рекордных уровнях, при этом логистика в результате санкций изменилась очень серьезно. Даже изменение приоритета не позволит полностью решить проблему, считает господин Дьяченко: необходимо строить дополнительную инфраструктуру.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит о том, что по итогам первого полугодия на сети резко увеличилось количество брошенных груженых поездов — на 7%, до 53,8 тыс. вагонов. Большинство их стоит на Дальневосточной (ДВЖД) и Северо-Кавказской (СКЖД) железных дорогах (30% и 29% соответственно).

Причем по нефтеналивным грузам прирост количества брошенных груженых поездов составил 15% на ДВЖД и 129% на СКЖД. Таким образом, наиболее негативная динамика наблюдается не на Дальнем Востоке, а на юге — на подходах к портам. Минэнерго 22 августа сообщало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон. Но в ОАО РЖД говорили, что проблема в простое цистерн в ожидании слива грузополучателями: на отдельных терминалах ЮФО количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в десять раз.

«Ситуация с нефтяными грузами в общем и целом отражает системный кризис внутри монополии,— говорит источник “Ъ” в нефтяной отрасли, подчеркивая как ключевую проблему с тягой и планированием движения.— Волюнтаристская отправка новых локомотивов на Восточный полигон спровоцировала каскад проблем с тягой по всей сети».

Деприоритизация угля одним росчерком пера не выглядит реализуемой, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, а разработка новой методики займет месяцы. Изменение приоритетности приводит к нарушению маршрутизации отправок, что особенно важно для угля, где используются типовые и инновационные полувагоны. При этом предложения главы «Роснефти» вполне логичны — особенно с учетом того, что с производственной точки зрения у нефтяного сектора есть больше узких мест, чем у угля, а емкость резервуарного парка на НПЗ не позволяет осуществлять долгое хранение. Но непрерывные производства, напоминает он, это не только НПЗ, но и металлургия, химическая промышленность и т. д. По мнению эксперта, при перевозках нефтепродуктов на экспорт более удачным решением было бы точечное согласование с ОАО РЖД приоритета для определенных маршрутов, например через порт Козьмино.

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов