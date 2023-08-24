Минюст США предъявил обвинения россиянину в отмывании $1 млрд через криптовалюту

Минюст США предъявил обвинения в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash россиянину Роману Семенову и американцу Роману Шторму. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Роман Семенов и Роман Шторм — основатели криптомиксера Tornado Cash, сервис позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты. Им предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, в сговоре с целью ведения нелегального бизнеса. Максимальное наказание по первому и второму обвинениях — до 20 лет лишения свободы, по третьему — пять лет.

Как сказано в опубликованном Минюстом обвинительном заключении, в 2022 году Роман Семенов и Роман Шторм участвовали в операциях по отмыванию денег на сумму $1 млрд через Tornado Cash. Из этой суммы около сотни миллионов долларов предназначалась для северокорейской кибергруппировки Lazarus Group, которая находится под санкциями США. В ведомстве отметили, что так господа Семенов и Шторм нарушали санкционный режим против КНДР.

Романа Шторма арестовали сегодня, 23 августа, в штате Вашингтон. В скором времени он должен предстать перед судом. Обвинения Роману Семенову предъявлены заочно. Он находится на свободе. Ранее сегодня Минфин внес его в санкционный список США.

Олеся Павленко