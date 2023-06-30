В Саратове уволился подследственный замминистра транспорта Иван Козаченко. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в бытность замглавы Энгельсского района не работает с 22 июня.

Из Астрахани с 27 июня летают самолеты в Ереван.

Волгоградские списки претендентов «Единой России» в депутаты гордум возглавили участники СВО и главврачи. «Общемуниципальные тройки сформированы из людей, которые представляют такие социально значимые сферы нашей жизни, как здравоохранение, образование, добровольческое движение... СВО».

В поволжских регионах открылись закрывшиеся в выходные офисы-пункты приема в частную военную компанию «Вагнер». После выступления ЧВК в направлении Москвы губернаторы Саратовской, Пензенской, Волгоградской и Астраханской областей заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина. «Ъ» попросил эксперта оценить действия региональных властей.

Суд вернул прокуратуре дело бывшего вице-мэра Пензы. Надзорный орган требовал осудить Юрия Ильина за злоупотребление полномочиями, но ни первая, ни вторая инстанции не увидели для того оснований и вернули дело на доработку. Господину Ильину вменяли выведение из-под городского контроля закупок концессии «Горводоконал» в пользу второго бенифициара — ООО «РСК-Холдинг». Обвинение полагает, что из-за действий экс-мунслужащего городское хозяйство понесло многомиллионные убытки.

Городской парк в Саратове начнут открывать частями с середины июля. «Лукоморье» не работает с 10 мая из-за предписания прокуратуры об обследовании деревьев после гибели пожилой женщины и ребенка под обрушившейся ветвью дуба.

Волгоградская область получила больше полумиллиарда на инфраструктуру и транспорт. Этот транш льготной поддержки стал вторым с начала года. Всего в 2023-м область получит от министерства финансов РФ 3,2 млрд руб.

Саратовских менеджеров РЖД задержали при получении 300 тысяч взятки от коммерческого директора некой компании. Всего, как сообщил при задержании один из фигурантов, они с соучастником должны были получить 1,8 млн руб.

Районам Пензенской области в 2,5 раза увеличили финансирование отлова и содержания бездомных животных.

Базарно-Карабулакский район Саратовской области возглавила Наталья Трошина.

Волгоградский суд обязал «Концессии водоснабжения» заплатить более 4,7 млн за загрязнение почвы после прорыва коллектора.

Осужденный за фиктивное трудоустройство жены саратовский экс-министр транспорта Алексей Зайцев не смог обжаловать приговор. На протяжении почти 10 лет супруга бывшего чиновника числилась инженером-лаборантом в одной из дорожных организаций региона. Тот тем временем прошел путь от главного специалиста «Дирекции автомобильных дорог» до главы Саратовской области. Тем не менее, решать вопросы взяткодателей ему удавалось не всегда.

В Волгограде расширят список запрещенных для митингов мест. Речь идет о площадях возле рынков и ТРЦ. Запрет не коснется религиозных мероприятий.

Волгоградский студент запатентовал жидкий бронежилет. Молодой человек с седьмого класса работал над изобретением вместе со своим преподавателем физики.

В Саратове заработал первый в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии.

Историко-культурная экспертиза участка под вторым аэропортом в Саратовской области обойдется в 2,7 млн руб.

И о руководителя СУ СКР по Саратовской области стал Дмитрий Костин. Полковник юстиции провел встречу с жителями Энгельса: «по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям, а также по вопросам, связанных с аварийным жильем». В том числе из-за этих вопросов предшественник Костина критиковался Александром Бастрыкиным.

Астраханская область и белорусский регион подписали соглашение о сотрудничестве.

Бывший глава Пензенского района Сергей Козин отправился в колонию строгого режима. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму 639 тыс. руб., а экс-главу сельсовета Александра Есенкова — в посредничестве за 50 тыс. руб. Первый настаивал на полной невиновности; второй признался в содеянном. Дома у господина Козина нашли часть одной из взяток: волейбольные мячи, спортивную форму, велосипеды и беговую дорожку. Защита настаивала на том, что спорттовары предназначались для школ района — частично это и вправду оказалось так.

В Саратове трамвайную линию восьмого маршрута сделают скоростной за 2,2 млрд руб. Подряд получило московское ООО «СП Транстоннельстрой». Выполнить работы нужно до 15 сентября 2024 года. «СП ТТС» регулярно участвует в возведении московского метрополитена. Выручка в прошлом году упала на 58% (607,1 млн руб.), а прибыль — на 78% (43,4 млн руб.).

В Саратове наркополицейских заподозрили в избиении задержанного.

Пензенская область заняла второе место в ПФО по индексу промышленного производства.

Отбывающему наказание в Пензе боевику Басаева удвоили срок за нападение на псковских десантников в 2000 году. К моменту вынесения приговора чеченский боевик Махди Магомедов отбывал 21-летний срок за банднападение в марте 2000 года в Веденском районе Чечни на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих Веденской комендатуры. Теперь же «Палача» осудили за бой на высоте 776. 29 февраля 2000 года Махди Магомедов в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Сбывается прогноз об исчезновении астраханского бренда. Последние десятилетия ученые трубили о сокращении численности воблы, заплывающей весной в Астраханскую область. И вот ее не стало.

Энгельсские чиновники просят проверить слова общественницы на дискредитацию власти. В опубликованном на странице района сообщении говорится о том, что общественница распространяет «надуманные и ничем не обоснованные домыслы» о действиях чиновников в части предоставления земли многодетным семьям возле кладбища и в других местах, где невозможно построить необходимую для жизни инфраструктуру.

В Пензе следователи возбудили дело о злоупотреблении из-за роста тарифов и пришли с обыском в правительство. Как сообщили в управлении СКР по региону, основанием для мероприятия стало уголовное дело, возбужденное по факту злоупотребления полномочиям (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Суд оштрафовал саратовского предпринимателя за срыв сроков госконтракта.

В Волгоградском водохранилище 1 июля снимается запрет на лов рыбы.

«Астрводоканал» нескоро передадут в концессию. Уже несколько десятилетий власти пытаются найти ответ на вопрос, что делать с коммунальным предприятием, состояние хозяйства которого оценивают как крайне неудовлетворительное.

В Пензе общепиту могут запретить торговать пивом по ночам. На 51-й сессии Пензенской городской думы озвучили, что управлением зафиксированы факты реализации в «разливайках» контрафактной продукции.

В Волгограде прекращены полномочия главы Облстройнадзора Владимира Митрохина. Временно осуществлять полномочия руководителя будет его заместитель Роман Касьянов.

В Пензе завели уголовное дело по факту повышения тарифов «Горводоканалом». Силовики пришли к выводу, что некоторые сотрудники департамента по регулированию тарифов и энергосбережению, злоупотребив полномочиями, допустили повышение для пензенцев в 2022 году тарифов на водоотведение. В пензенском правительстве прошли обыски.

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Дарья Васенина