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В Саратове наркополицейских заподозрили в избиении задержанного

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВМД по области. Как сообщает пресс-служба ведомства, с 22 по 24 февраля 2023 года четверо полицейских «на территории Кировского района города Саратова, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий» по отношению к задержанному по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Отмечается, что, сотрудники, исполняя служебные обязанности применили к фигуранту «насилие с использованием оружия».

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

На данный момент фигуранты задержаны.

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