Волгоградский студент запатентовал жидкий бронежилет

Студент Волгоградского государственного медицинского университета запатентовал вместе со своим школьным учителем жидкий бронежилет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Дмитрий Беккер заинтересовался свойствами неньютоновской жидкости после урока физики в седьмом классе — мальчику захотелось применить их на практике. С преподавателем Григорием Ракиным на протяжении пяти лет он разрабатывал проект бронежилета.

«При плавном воздействии неньютоновская жидкость ведет себя как жидкость. А при быстром воздействии — как твердое тело. И чем быстрее воздействие, тем сильнее эффект», — рассказал господин Беккер.

Создатели утверждают, что жидкий бронежилет имеет массу преимуществ перед обычным. Среди них: распространение энергии по большей площади, и как следствие меньшая травматичность, а также легкость.

Запатентованная версия состава смеси-наполнителя жилета: полиметилсилоксановая жидкость и порошок карбида бора. Жидкий бронежилет прошел испытания пневматическим и огнестрельным оружием.

Дарья Васенина