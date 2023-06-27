Призакрыто до понедельника

В поволжских регионах открываются закрывшиеся в выходные офисы-пункты приема в частную военную компанию «Вагнер». После выступления ЧВК в направлении Москвы губернаторы Саратовской, Пензенской, Волгоградской и Астраханской областей заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина. По оценке эксперта, власти регионов действовали системно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После начала марш-броска ЧВК по российской территории в городах поснимали уличную рекламу «Вагнера»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После начала марш-броска ЧВК по российской территории в городах поснимали уличную рекламу «Вагнера»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В тот же день ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. 24 июня в стране закрылись офисы ЧВК.Вооруженный мятеж длился сутки и завершился после договоренности с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко об отходе руководителя организации на территорию соседнего ­государства.

В понедельник многие пункты приема в ряды ЧВК, по сообщениям СМИ и в соцсетях, возобновили набор бойцов. Как стало известно „Ъ“, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, юридически не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

После объявления начала мятежа закрылись саратовский, пензенский, волгоградский и астраханский офисы-пункты приема бойцов. Информацию о первом регионе сообщило ТАСС со ссылкой на представителя компании. С 24 июня указанные в соцсетях телефоны пензенского и саратовского офисов «Вагнера» не отвечают. За выходные в городах сняли уличную рекламу службы в ЧВК.

Поволжские губернаторы репостнули в своих соцсетях субботнее обращение президента Владимира Путина по поводу происходящего и выступили в поддержку главы России.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выпустил сообщение в 14:42. Он рассказал, что «вернулся из зоны СВО.Проехал по блокпостам, подразделениям, где служат наши — пензенские, ульяновские и башкирские ребята. Видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС.Пообщался с военнослужащими. Убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией».

Господин Мельниченко поддержал президента и выразил уверенность, что «Организованный руководством ЧВК „Вагнер“ мятеж будет подавлен. Все, кто в нем участвовал, должны быть привлечены к ответственности». «Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК „Вагнер“, не идти на поводу у тех, кто использует вас „втемную“. Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО.Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже»,— призвал ­губернатор.

К вечеру в канале Олега Мельниченко появилось сообщение о том, что выпускные в регионе переносить не будут.

«Саратовская область с Президентом! — написал в 11:42 губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.— Отдельно отмечу — на территории региона ситуация находится под контролем, все органы власти и правопорядка работают в штатном режиме».

Губернатор осудил организаторов мятежа: «В это непростое время мы должны быть едины и не поддаваться на провокации. Не сомневаюсь, что, как и подчеркнул Президент, все, кто осознанно встал на путь предательства, в полной мере ответят за свои поступки перед законом и народом». Региональный праздник выпускников «Роза ветров» отменили в Саратове за несколько дней до описываемых событий. Выпускные вечера в области не отменили.

Корреспондент «Ъ» побывал в субботу возле офиса ЧВК в Ворошиловском районе Волгограда. Охранник здания на ул. Красноармейской рассказал, что «Вагнер» снимал офис по соседству с контрольно-счетной палатой Волгограда, а также управлением экономики и инвестиций мэрии, но съехал. Когда — не смог уточнить. В тот день на звонки по контактному номеру не отвечали. В понедельник сообщили, что набор в ряды ЧВК возобновился.

«Сталинград всегда был, есть и всегда будет вместе с нашим Верховным Главнокомандующим и народом России. Волгоградская область, ее жители поддерживают нашего Президента Владимира Путина, военно-служащих и наши славные Вооруженные Силы»,— говорится в опубликованном в субботу в 12:49 на официальном сайте областной администрации обращении губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона уточнил: в связи с проведением молодежного фестиваля в регионе действуют усиленные меры безопасности: «При необходимости, мы готовы нарастить силы и средства. Все органы власти находятся на местах, работают в штатном режиме». Пресс-служба губернатора Волгоградской области прибавляла в субботу к прочим регалиям господина Бочарова еще одну — «Героя России». До и после мятежа о ней не упоминали.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин в 12:27 кратко высказался о ситуации в своем Telegram-канале: «Астраханская область с Президентом России Владимиром Владимировичем ­Путиным!»

В субботу администрация главы региона опубликовала шесть сообщений от региональных спикеров, которые поддержали президента. Среди них: ректор Астраханского государственного университета им. В.Н.Татищева Константин Маркелов; участник СВО, боец спецназа «Ахмат», Георгиевский кавалер Михаил Сарычев; руководитель исполнительного комитета областного отделения партии «Единая Россия» Кирилл Каюков; министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров; председатель региональной думы Игорь Мартынов и другие.

Вечером 24 июня пресс-служба региональной администрации опубликовала предложение заключить контракт с Минобороны РФ.

Офис ЧВК «Вагнер» в Астрахани в субботу приостановил работу. «Пока призакрыто»,— сообщили «Ъ» по контактному номеру регионального офиса «Вагнера». В понедельник работа возобновилась.

Политолог Александр Васильев отметил, что «все губернаторы — люди системные, прекрасно помнят процедуру своего прихода к должности и прекрасно знают правила поведения в системе». Собеседник «Ъ» считает, что руководители регионов «выходили на своих кураторов для уточнения обстановки, возможно, и обзвон из центра был — в связи с экстраординарностью ситуации».

Господин Васильев допустил, что отдельные нюансы могли согласовываться, но сами формы и конкретные детали были отданы на усмотрение регионов: «Поэтому и заявления весьма различны. К тому же публикации под копирку — это политический проигрыш, политтехнологи не настолько примитивны, чтобы допускать такие ошибки. Политические очки при этом зарабатываются на собственный риск — можно как выиграть, так и ­потерять».

Дарья Васенина