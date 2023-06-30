Суд оштрафовал саратовского предпринимателя за срыв сроков госконтракта

ООО «Солярис Технолоджис» не поставило в срок медицинское оборудование в рамках контракта с областным минздравом, заключенного еще в 2022 году. Как сообщили в региональной прокуратуре, это вынудило заказчика расторгнуть контракт на сумму 3,1 млн руб.

По данному факту в отношении генерального директора поставщика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

«Виновное должностное лицо на основании судебного акта привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 77,6 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Никита Маркелов