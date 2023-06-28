Историко-культурная экспертиза участка под вторым аэропортом в Саратовской области обойдется в 2,7 миллиона

ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» объявил несколько аукционов на проведение подготовительных работ перед реконструкцией аэропорта в городе Балаково Саратовской области. Соответствующие тендеры разместили на портале «Госзакупки».

«Аэропроект» выступает здесь генеральным подрядчиком. Заказчик — АО «Металлургический завод Балаково», заключивший соответствующий договор с региональным правительством.

23 июня объявили аукцион на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий, разработку дендрологического плана с перечнем деревьев и кустарников и отбор проб для санитарно-гигиенической оценки ситуации на объекте. За это предлагают чуть больше 2,8 млн руб. Заявки от потенциальных субподрядчиков принимают до 3 июля, итоги подведут 5 числа.

27 июня разместили тендер на проведение историко-культурной экспертизы участка под бывшим аэропортом. В том числе предусмотрено археологическое исследование. За эти работы дают свыше 2,7 млн руб. Подать заявку можно до 5 июля, 7 числа выберут победителя конкурса.

В размещенной на портале документации закупок уточняется, что контракты заключат только субъектами малого и среднего предпринимательства. Выполнить работы по обоим договорам субподрядчикам предстоит до 28 июля.

Дарья Васенина