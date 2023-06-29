Отбывающему наказание в Пензе боевику Басаева удвоили срок за нападение на псковских десантников в 2000 году

В законную силу вступил приговор Верховного суда Чеченской Республики отбывающему наказание в пензенской колонии участнику Второй чеченской войны, сообщает пресс-служба УФСБ по Пензенской области. Махди Магомедову дали 23 года за бой у высоты 776.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении (нападении на псковских десантников) гражданина России — Магомедова Махди, 1966 г. р. (кличка — „Палач“)», — рассказали в конце апреля после вынесения приговора в информационном центре ФСБ России.

К моменту вынесения приговора чеченский боевик отбывал в расположенной в Пензе ФКУ ИК-4 УФСИН 21-летний срок за захват заложника (ч. 3 ст. 206 УК РФ), участие в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208) и в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210), незаконное приобретения оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222), хищение оружия с применением насилия (п. «а, б» ч. 4 ст. 226), приобретение и использование поддельных документов (ст. 324 и ч. 3 ст. 327 УК РФ соответственно). Здесь речь идет о «банднападении в марте 2000 г. в Веденском районе Чечни на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих Веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и 7 военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ». Приговор вынес Верховный суд Республики Дагестан.

Теперь же Махди Магомедова осудили по статье о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). В релизах ФСБ указана только одна статья и говорится, что срок определили «по совокупности приговоров». В пресс-службе пензенского управления сообщили, что 23 года боевику дали сверху. В картотеке дел ВС ЧР опубликована информация о вынесении двух приговоров по 317-й статье, имя подсудимого и там и там скрыто. Одного также судили за вооруженный мятеж (279 УК РФ), второго — за мятеж и бандитизм (209 УК РФ).

В пресс-службе СУ СКР уточнили, что 29 февраля 2000 года Махди Магомедов в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, «которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0».

Боевики напали с трех сторон. Установлено, что осужденный прицельно стрелял из автомата Калашникова. В том бою погибли 84 российских военнослужащих, четверо ранены.

Дело раскрыло Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Дарья Васенина