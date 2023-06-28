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В Волгограде расширят список запрещенных для митингов мест

В Волгограде может появиться запрет на массовые мероприятия возле рынков и торгово-развлекательных центров. Соответствующий законопроект подготовили депутаты областного парламента.

Митинги, шествия и пикетирования хотят запретить на площади Павших Борцов, улице Аллея Героев, на Привокзальной площади, территории возле Мамаева кургана и напротив стадиона «Волгоград Арена». Кроме того, Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области определит запрещенные территории возле рынков и ярмарок. ГУ МВД по региону предложило законодателям внести в список территории возле торгово-развлекательных центров.

Авторы законопроекта отмечают, что запрет не коснется религиозных мероприятий.

Никита Маркелов

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