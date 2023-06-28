Инженер на две статьи

Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил оставить в силе приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Зайцеву. Бывшему чиновнику вменяли коммерческий подкуп и получение взятки в виде фиктивного трудоустройства жены — воспитательница детского сада почти 10 лет получала зарплату инженера-лаборанта в дорожно-строительной организации. За время совершения преступлений Алексей Зайцев прошел путь от главного специалиста «Дирекции автомобильных дорог» до министра транспорта. Адвокат планирует подавать жалобу в Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Зайцев отбывает наказание в колонии строгого режима

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Алексей Зайцев отбывает наказание в колонии строгого режима

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

27 июня коллегия судей расположенного в Саратове Первого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу по делу экс-главы министерства транспорта Саратовской области Алексея Зайцева. Приговор судьи Октябрьского районного суда Саратова Анны Тихоновой от 16 мая прошлого года решили оставить в силе. Смягчение Саратовского областного суда от 6 октября 2022го в виде отмены пятилетнего запрета на должности подкорректировали — оставили три года.

Бывшему министру дали два года за коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ) и пять лет за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — по совокупности 5,5 лет заключения с лишением на пять лет права занимать должности представителя власти в госорганах, органах местного самоуправления, государственных муниципальных учреждениях, а также в органах исполнительной власти. Размер незаконного вознаграждения признали крупным — за что Алексея Зайцева отправили в колонию строгого режима.

«Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает наличие у последнего на момент совершения противоправных деяний двоих малолетних детей, частичное признание вины (признание фактических обстоятельств дела), его положительные характеристики, состояние здоровья как самого подсудимого, так и состояние здоровья членов его семьи»,— говорится в опубликованном на сайте Октябрьского суда приговоре. Отягчающих обстоятельств суд не нашел. Среди прочих положительных — хорошая характеристика с работы.

Судом и следствием установлено, что между КП СО «Дирекция автомобильных дорог» и ООО «Регион» был заключен договор на проведение дорожных работ в нескольких районах области. Подрядчик нанял двоих субподрядчиков: ООО «Дорожник-Репное» (по данным Kartoteka.ru, директором на тот момент был Александр Жегунов) и ООО «БалДорстрой» (директор — Николай Перов).

В январе-марте 2011 года Алексей Зайцев, работавший главным специалистом производственного отдела в «Дирекции автомобильных дорог» и отвечавший за прием некоторых дорожных работ, предложил, будучи знакомым лично, директору ООО «Дорожник-Репное» устроить на работу свою жену. Взамен подсудимый пообещал беспрепятственно подписывать акты о приемке выполненных работ вне зависимости от их качества.

Александр Жегунов, будучи соучредителем второго субподрядчика по обозначенным контрактам ООО «БалДорстрой», обсудил ситуацию со своим, как его называет суд, компаньоном — руководителем организации Николаем Перовым. Заручившись поддержкой последнего, господин Жегунов оформил супругу осужденного в «БалДорстрой» на должность инженера-лаборанта с окладом 31 тыс. руб.— женщина получала деньги с марта 2011 года по июнь 2020го.

В приговоре приведены показания жены бывшего министра. О происходящем она не знала, а поступающие на карту деньги принимала за переводы от супруга. Опрошенные свидетели подтвердили, что на протяжении всего времени трудоустройства в «БалДорстрое» жена чиновника исправно ходила на работу в детский сад.

Суд разделил период получения незаконного вознаграждения на два. За промежуток с марта 2011-го по декабрь 2013 года Алексею Зайцеву вменяли коммерческий подкуп («Дирекция автомобильного хозяйства» была казенным предприятием Саратовской области), за январь 2014го — июнь 2020го — взятку («Дирекция» стала государственным бюджетным учреждением).

Подкуп следствие оценило чуть более чем в 1 млн руб.— 890 тыс. руб. перечислили на карту супруги экс-чиновника в качестве зарплаты после вычета НДФЛ, плюс она получила свыше 311,5 тыс. руб. налогового вычета на приобретение недвижимости стоимостью 2 млн руб. и проценты по кредиту.

Взятка составила около 2,4 млн руб.— больше 2 млн перевели жене подсудимого в виде зарплаты после вычета налога, и 310 тыс. руб. составил полученный ею впоследствии налоговый вычет.

За указанные суммы Алексей Зайцев должен был содействовать по мере менявшихся должностных полномочий господам Жегунову и Перову. В приговоре приводится пример просьбы, с которой коммерсанты обращались к чиновнику — помочь добиться оплаты за выполненные работы.

В документе говорится, что глава Турковского района Саратовской области Николай Луньков неоднократно встречался с Алексеем Зайцевым для решения вопроса с ремонтом одной из пролегающих в муниципалитете дорог — местные жители регулярно жаловались на ее плохое состояние. Чиновник неизменно отвечал, что денег нет.

«Примерно в 2019 году Зайцев А. В. предложил ему привлечь финансовую помощь фермеров, пообещав решить вопрос с техникой. В сентябре 2019 года начались работы на автомобильной дороге. В начале октября 2019 года он (Николай Луньков — „Ъ“) выезжал на место проведения указанных работ, где видел, что на автомобильной дороге работала техника. Ход работ и получаемые результаты его удовлетворили. Какая именно организация выполняла работы, ему неизвестно, поскольку администрация района к организации данных работ никакого отношения не имела. Через несколько дней после его визита подрядная организация завершила работы. В сентябре-октябре 2019 года в ходе телефонных разговоров Зайцев А. В. говорил ему, что фермеры не выполняют достигнутую договоренность об оплате работ подрядчику, интересовался у него, может ли он повлиять на фермеров по этому вопросу».

Обозначенные работы выполнило регулярно получавшее подряды у выше упомянутых организаций ООО «Балашовское ДРСУ». Представителем при заключении контракта с администрацией выступил господин Жегунов. На момент вынесения приговора работы оплачены не были.

Александр Жегунов и Николай Перов рассказали о происходящем сотрудникам УФСБ по Саратовской области. Они утверждали, что платили жене Алексея Зай­цева зарплату за подписание им актов приемки работ и общее покровительство.

Следователям и суду Алексей Зайцев заявил, что деньги от бизнесменов получал, но за проделываемую им работу. «Зная, что ООО „БалДорстрой“ находится в стадии становления, он предложил ФИО13 (Александр Жегунов. — «Ъ») лично оказывать консультации и помощь в подготовке исполнительной документации (в заполнении журналов производственных работ, лабораторных журналов), в обеспечении приемки выполненных работ при отсутствии отдельных необходимых документов, которые впоследствии ими довозились»,— говорится в приговоре.

Коммерсанты опровергли версию подсудимого, заверив, что никакой работы он не ­выполнял.

Коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не услышала доводы стороны защиты, считает адвокат Алексея Зайцева Анастасия Пантелеева. «Абсолютно бытовая ситуация, когда была трудоустроена супруга человеком, с которым он (господин Зайцев. — «Ъ») находился в дружеских отношениях, для того, чтобы он просто взял ипотечный кредит. Потом только свидетель осознал, что это была взятка»,— рассказала адвокат.

Госпожа Пантелеева добавила, что сторона защиты указывала на более чем 30 нарушений в ходе рассмотрения дела в первой и апелляционной инстанциях: «Прокуратура нашла лишь одно нарушение — что областной суд отменил наказание в виде запрета занимать должности. Коллегия удовлетворила требования ­прокуратуры».

«В кассационной инстанции мы просили прекратить уголовное преследование, так как фактически есть доводы, согласно которым, ситуация была смоделирована. Факт перечисления денежных средств имеет место, следствию осталось додумать, за что их передавали»,— рассказала госпожа Пантелеева.

Собеседница «Ъ» добавила, что решение о подаче жалобы в Верховный суд примет после беседы с подзащитным.

Дарья Васенина