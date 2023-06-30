«Астрводоканал» нескоро передадут в концессию

Глава правительства Астраханской области Олег Князев на пресс-конференции рассказал о возможной концессии МУП «Астрводоканал».

Уже несколько десятилетий власти пытаются найти ответ на вопрос, что делать с коммунальным предприятием, состояние хозяйства которого оценивают как крайне неудовлетворительное. Вариант государственно-частного партнерства рассматривают с начала нулевых.

По опубликованным в местных СМИ оценкам экспертов, для модернизации системы потребуется порядка 35-40 млрд руб. «Своими силами „Астрводоканалу“, будет тяжело восстановить все коммуникационные сети в городе. Мы такое (концессию — „Ъ“) у себя не исключаем, но в ближайшее время подобный проект вряд ли реализуем. Есть крупный игрок, который готов войти в концессию, — рассказал господин Князев, уточнив, что „глобальные“ вопросы должны быть проработаны должным образом. — Как правило, такие концессии заключаются на 25 лет».

Чиновник отметил, что одним из важнейних вопросов при принятии решения о концессии является возможное повышение тарифов.

Дарья Васенина