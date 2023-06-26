В Саратове уволился подследственный замминистра транспорта

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко уволился по собственному желанию. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) Козаченко не работает с 22 июня.

В рамках большого расследования халатности в администрации Энгельсского района СУ СКР по Саратовской области обвиняет бывшего чиновника в том, что он, будучи в 2018 году замглавы муниципалитета, подписал документы о выделении земельных участков многодетным семьям в санитарно-защитной зоне кладбища. «Ъ-Средняя Волга» нашло на сайте администрации соответствующие постановления за подписью бывшего главы района, а ныне депутата Госдумы Александра Стрелюхина.

Дарья Васенина