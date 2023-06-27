Волгоградский суд обязал «Концессии водоснабжения» заплатить более 4,7 млн за загрязнение почвы в результате прорыва коллектора

Арбитражный суд Волгоградской области признал ООО «Концессии водоснабжения» ответственными за загрязнение почвы в результате масштабного прорыва коллектора, произошедшего прошлой осенью. Теперь ответчик должен компенсировать вред выплатой в размере более 4,7 млн руб. Об это сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям.

Специалисты надзорного ведомства сообщают, что по результатам обследования обнаружили в пробах почвы превышение концентрации токсичных веществ. Площадь загрязнения превысила 500 квадратных метров.

«Возмещение ущерба на контроле управления», - подчеркивают в ведомстве.

На минувшей неделе Управление СКР по Волгоградской области отчиталось о предъявлении обвинения лицу, занимавшему пост директора «Концессий» на момент аварии. Следователи пришли к выводу, что порыв, затопивший пойму реки Царицы сточными водами и оставивший без воды порядка 18 тыс. домов стал результатам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Никита Маркелов