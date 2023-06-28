В Саратове заработал первый в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии

В «Центре кластерной онкологии» при Саратовском государственном медицинском университете начал работать единственный в Приволжском федеральном округе аппарат ПЭТ КТ. Об этом в своем Telegram-канале сообщили саратовские сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Позитронно-эмиссионная томография входит в систему ОМС и проводится бесплатно при наличии показаний и направления от участкового врача-онколога. В центре принимают первых пациентов.

Обследоваться могут не только жители Саратовской области, но и соседних регионов. Центр кластерной онкологии расположен на территории Университетской клинической больницы № 1 им. С. Р. Миротворцева.

Дарья Васенина