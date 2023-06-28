Астраханская область и белорусский регион подписали соглашение о сотрудничестве

На Х Форуме регионов России и Белоруссии в Уфе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и подписал соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с Могилевской областью. Об этом глава субъекта РФ написал в своем Telegram-канале.

Господин Бабушкин уточнил, что по итогам 2022-го товарооборот между регионами увеличился на 35%, в первом квартале этого года — более чем на 30%: «и это не предел. Мы закупаем могилевские лифты, белорусскую специализированную сельхозтехнику. Астраханские фермеры поставляют в Беларусь рис, шерсть, рыбные и овощные консервы, ранний урожай астраханского картофеля, овощебахчевую продукцию».

В этом году в Астраханской области заложили 100 га полей для высадки белорусских сортов картофеля. Также астраханское руководство достигло договоренности об участии компаний из соседнего государства в строительстве микрорайона «Теплый» в регцентре.

Дарья Васенина