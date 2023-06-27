Саратовских менеджеров РЖД задержали при получении 300 тысяч взятки

На заместителя начальника и ведущего инженера подразделения ОАО «РЖД» по Саратову завели уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствие установило: 23 июня указанным сотрудникам коммерческий директор некой компании дал взятку 300 тыс. руб. Всего, как сообщил при задержании один из фигурантов, они с соучастником должны были получить 1,8 млн руб.: «Незаконное вознаграждение предназначалось за согласование подписания актов выполненных работ».

Злоумышленников вычислили сотрудники УФСБ по Саратовской области. По ходатайству следователя суд поместил обвиняемых под домашний арест. Расследование продолжается.

Дарья Васенина