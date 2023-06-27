Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовских менеджеров РЖД задержали при получении 300 тысяч взятки

На заместителя начальника и ведущего инженера подразделения ОАО «РЖД» по Саратову завели уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствие установило: 23 июня указанным сотрудникам коммерческий директор некой компании дал взятку 300 тыс. руб. Всего, как сообщил при задержании один из фигурантов, они с соучастником должны были получить 1,8 млн руб.: «Незаконное вознаграждение предназначалось за согласование подписания актов выполненных работ».

Злоумышленников вычислили сотрудники УФСБ по Саратовской области. По ходатайству следователя суд поместил обвиняемых под домашний арест. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...