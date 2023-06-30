В Пензе следователи возбудили дело о злоупотреблении из-за роста тарифов и пришли с обыском в правительство

В Департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области прошли обыски. Как сообщили в управлении СКР по региону, основанием для мероприятия стало уголовное дело, возбужденное по факту злоупотребления полномочиям (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным силовиков, действия сотрудников департамента повлекли за собой «необоснованное завышение обществом с ограниченной ответственностью «Горводоканал» тарифа на водоотведение для абонентов города Пензы на 2022 год».

Отмечается, что в рамках дела изъята служебная документация.

Никита Маркелов