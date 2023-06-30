Мир без воблы

В этом году в Астрахани невозможно поймать воблу ни рыбакам, ни промышленникам. Астраханская область — практически единственное место в мире, где могут заготовить сушеную, вяленую и прочие виды воблы, которая пользуется спросом в том числе и за границей. О скором исчезновении уникального бренда региона ученые предупреждали на протяжении последних десятилетий. Специалисты отмечают, что ситуация продолжит ухудшаться, если не урегулировать сброс воды на волжских ГЭС и не принять меры по воспроизводству — в области нет выращивающих воблу хозяйств. Пока же Минсельхоз России запретил вылов астраханской воблы до конца ­года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 80 лет промысловый запас воблы сократился почти в пять раз

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ За 80 лет промысловый запас воблы сократился почти в пять раз

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «Всероссийский НИИ Рыбного хозяйства и океанографии» (КаспВНИРО) сообщили, что в мае вода уходила «стремительно» — до 20–24 см в сутки. «Окончательное завершение рыбохозяйственного половодья на Нижней Волге — 5 июня. Его продолжительность составила всего 51 сутки, что короче естественного и зарегулированного периодов водности на 33 и 9 суток соответственно»,— в сообщении также говорится, что уровень воды снизился на 1,23 м, и ожидается понижение на еще один метр.

Исследования института на нерестовых массивах Волги показали, что «к середине третьей декады мая площадь полоев среднего уровня залития уменьшилась до 40–50%, к 31 мая площадь полоев сократилась до 25%».

На некоторых нерестилищах, отрезанных от основных массивов, уже тогда выживали преимущественно молодь карася и в меньшем количестве сазана. «К этому времени личинкам рыб до достижения жизнестойких мальковых этапов развития необходимо было еще не менее 30–38 суток, некоторым — от 20 до 26»,— многие личинки «скатились» с уходящей водой к берегу, где большую часть из них съели рыбы и другие обитающие там хищники. Вобла добраться до своего корма не успела.

Самым массовым объектом лова был лещ, за весну его добыли более 9 тыс.т. На втором месте — сом, 3 тыс.т, затем сазан.

По словам специалистов, воблы в этом году не было и не будет. Об этом предупреждали давно. Еще в 2014 году астраханские исследователи заявляли, что рыбные запасы на Каспии и в Волге истощаются. Местные власти долгое время работали над улучшением климата для рыбоводов, но и по сей день ассортимент не претерпел сильных изменений: преимущественно карп, сазан и лещ.

Бренд «Астраханская вобла» зарегистрирован в Роспатенте вместе с «астраханскими» «томатом», «арбузом» и «верблюдом». Астраханская вобла стала победителем национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России 2021». Как ни странно, символ региона, пользующийся спросом и за рубежом, не вызвал интереса у астраханских рыбоводов. Минсельхоз РФ запретил промысловый и любительский вылов воблы до конца года, но запрет вступил в силу уже после окончания весеннего периода ловли.

Вице-президент ассоциации «Астраханьрыбхоз» Сергей Зуборев рассказал „Ъ“, что технология выращивания воблы есть, но пока никто ее не применил. «Щуку выращивают,— назвал эксперт еще один вид, которого в этом году не досчитались астраханские рыбаки,— в небольших количествах, она выедает сорную рыбу».

На сегодня причиной сокращения промыслового запаса воблы ученые называют систематическое несоблюдение оптимальных рыбохозяйственных попусков воды в дельте Волги весной и нагрузкой разнообразного ННН-промысла (незаконный, несообщаемый, нерегулируемый. — «Ъ»).

Сотрудники КаспВНИРО предупреждали, что улов воблы в этом году будет зависеть от поколения 2017–2019 годов, которое, как известно специалистам, немногочисленно. Основным производителем, считают эксперты, должны были выступить представители «малоурожайного поколения 2020 года, низкая урожайность которых стала прямым следствием нерационального управления вод­ным режимом реки Волги в нерестовый период».

Этой же точки зрения придерживается замдиректора ФБГУ «Астраханский государственный биосферный заповедник» Кирилл Литвинов: «2019 год — один из катастрофически маловодных. Вот и производители этого неуспешного года. Их немного, сейчас они вступают в репродуктивную фазу, идут на нерест».

Заместитель председателя комитета по экономике и инвестиционной политике Астраханской облдумы Андрей Маркин (ЕР) полагает, что воблы нет из-за «процветания ННН-промысла, с которым активно борются губернатор и администрация». Господин Маркин считает, что властям необходимо ужесточить меры по борьбе с «дикими туристами, которые устраивают лов там, где рыба нерестится».

Парламентарий отметил, что помимо обычных рыбаков астраханская Волга интересует и «настоящих заготовителей, которые ловят рыбу явно не в любительских объемах». «Мы же все помним, как бизонов перестреляли, ну приблизительно тоже самое»,— сказал депутат. Андрей Маркин считает, что ситуацию можно было бы спасти пятилетним запретом на промысловый вылов.

В министерстве сельского хозяйства Астраханской области и пресс-службе администрации губернатора телефоны два дня не отвечали.

В 2020 году местные СМИ писали о планах астраханского ООО «Бакреу» начать поставки воблы в Европу, Китай, Грузию, Сербию, Канаду, Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Ранее компания достигла успеха, увеличив в два раза поставки регионального бренда в США — среди бывших соотечественников вобла пользуется популярностью. В 2020м туда поставили 45 т астраханской ­воблы.

«Воблы не было вообще практически. За годы, что я езжу, больше 10 лет, такого еще не было»,— рассказал «Ъ» депутат Саратовской областной думы, рыбак, автор профильных законопроектов Александр Нараевский (КПРФ). Он поделился одной из версий причин произошедшего, распространившейся среди рыбаков: «Где-то был замор рыбы, скорее всего, она погибла от плохой воды. Есть предположение, что вобла не пошла из-за большого скопления стухшей рыбы».

«По моей информации, саратовское министерство сельского хозяйства обращалось в этом году в Москву, может быть, в суд, по поводу резкого сброса воды. Воду подняли, рыба отнерестилась, и резко сбросили воду практически на метр. Малек, икра — все осталось на сухом и опять погибло. Эти резкие сбросы уничтожают рыбу больше, чем любые браконьеры все вместе взятые»,— считает господин Нараевский. Он объяснил, что график сбросов регулируется в зависимости от потребностей расположенных на Волгоградском водохранилище ГЭС.

«Мы заезжали на завод в Красноярском районе, хоть там воблы купить. Сказали, что сами были бы рады на нее посмотреть»,— рассказал депутат.

Дарья Васенина