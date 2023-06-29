Спорттовары стали взяткой

Два бывших пензенских чиновника получили десять и пять лет колонии строгого и общего режима соответственно. Бывший глава Пензенскjго района Сергей Козин признан виновным в получении взяток на общую сумму 639 тыс. руб., а бывший глава сельсовета Александр Есенков — в посредничестве за 50 тыс. руб. Первый настаивал на полной невиновности; второй признался в содеянном. Пензенский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции, защита панирует подавать кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В одном из эпизодов взяткой стали мячи

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ В одном из эпизодов взяткой стали мячи

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Спустя почти три недели после вступления в законную силу приговора в отношении бывшего главы Пензенского района Сергея Козина его полный текст появился на сайте Первомайского районного суда. Первая инстанция приговорила экс-чиновника за взятки (3 эпизода п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) к 10 годам колонии строго режима 18 октября 2022 года, посредник в передаче взятки (п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) глава Алферьевского сельсовета Пензенского района Александр Есенков получил пять лет колонии общего режима. Пензенский областной суд оставил апелляционные жалобы защиты без удовлетворения, а приговор без изменений 7 июня.

Из материалов судебного дела следует, что Сергей Козин был задержан вечером 24 марта 2021 года в салоне автомобиля возле заправочной станции, после чего в отношении него была избрана мера пресечения — запрет определенных действий.

«Свидетель № 1 показала, что с 2018 года она является генеральным директором ООО „Центр оформления земли и недвижимости“»,— гласит текст приговора. Согласно данным Kartoteka.ru, упомянутой организацией, которая оказывает титульные услуги, с момента основания владеет и руководит Наталья Седова. С ее слов, «примерно в 2021» с ней заключила договор «об оказании юридических услуг по перераспределению земельных участков» женщина, желающая объединить два участка. Представляя интересы доверителя, госпожа Седова узнала на приеме в возглавляемой Козиным администрации, что перераспределение возможно только через аукцион, и что необходимо обратиться к главе Алферьевкского сельсовета для организации общественных слушаний. По словам свидетеля, глава попросил ее собрать документы, а затем при личной встрече сообщил, что «для согласования ее вопроса по перераспределению земельного участка ему вместе с вышеуказанным пакетом документов необходимо передать денежную сумму… в размере 250… тыс. руб., которые ЕсенковА.Н., в свою очередь, передаст другому человеку». Обвинение утверждало, что 50 тыс. предназначались самому Александру Есенкову за посредничество.

«Поскольку ей (Наталье Седовой. — «Ъ») это все не понравилось, в этот же день, 23 марта 2021 года, она обратилась в УФСБ с заявлением и добровольно представила аудиозаписи ее разговоров с ЕсенковымА.Н. от 17 и 22 марта 2021 года, которые она делала на свой диктофон, после чего ей предложили поучаствовать в оперативном мероприятии, на что она согласилась»,— гласят документы суда.

Александра Есенкова задержали в офисе ООО «Центр оформления земли и недвижимости» при получении конверта. Он согласился помочь следствию и передать указанные средства Сергею Козину. В момент передачи денег сотрудники УФСБ и задержали главу района.

В отличие от Сергея Козина, Александр Есенков полностью признал вину, а также отказался давать показания в суде, сославшись на ст. 51 Конституции.

В деле фигурировало еще два эпизода. В 2018 году Козин в обмен на выдачу разрешения для открытия прощального зала якобы попросил предпринимателя купить спортинвентарь для школы. А за беспрепятственный — попросил провести благоустройство двух могил. Суммы каждого эпизода следствие оценило в 262 и 176 тыс. руб. ­соответственно.

Судья Роман Ткаченко приговорил Сергея Козина к 10 годам колонии общего режима, а Александра Есенкова — к пяти годам колонии общего режима. В апелляционных жалобах защита Есенкова просила смягчить наказание, а защита Козина — вынести оправдательный приговор. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в составе Альбины Михайленко, Ольги Подшибякиной, под председательством Татьяны Акатовой оставили приговор первой инстанции в силе, а жалобы адвокатов без удовле­творения.

Адвокат Сергея Козина Алексей Агафонов уточнил «Ъ», что до сих пор не может обсудить с подзащитным подачу кассационной жалобы, так как последний до сих пор не прибыл в место отбывания наказания. Дальнейшее обжалование решений господин Агафонов находит целесообразным.

Никита Маркелов