В Саратовской области СУ СКР возглавил Дмитрий Костин

Исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Саратовской области стал недавно приехавший из Волгограда Дмитрий Костин. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Так, 29 июня полковник юстиции Костин проведет встречу с жителями Энгельса: «по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям, а также по вопросам, связанных с аварийным жильем».

Предшественник нового главы саратовского СКР Анатолий Говорунов ушел с поста после нескольких обращений жителей региона к руководителю федерального ведомства Александру Бастрыкину. Дмитрий Костин планирует обсудить в Энгельсе часть претензий граждан.

Дарья Васенина