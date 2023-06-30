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В Волгоградском водохранилище снимается запрет на лов рыбы

Нерестовый запрет на лов рыбы в Волгоградском водохранилище заканчивает действие первого июля. Об этом напомнили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Чиновники добавили, что ограничения на лов в остальных водоемах региона перестали действовать ранее.

Рыбалка будет разрешена с использованием разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.

В апреле Минсельхоз РФ до конца года запретил лов воблы. Позже стало известно, что эта рыба из Каспийского моря до Астрахани впервые за 12 лет.

Никита Маркелов

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