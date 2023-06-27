Без корысти не злоупотребление

Суд вернул в прокуратуру дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) бывшего заместителя главы Пензы Юрия Ильина, потому что не увидел, «чьи и какие именно права и законные интересы были нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих служебных полномочий». Апелляционное представление надзорного ведомства оставил без удовлетворения и Пензенский областной суд. Господину Ильину вменяли выведение из-под городского контроля закупок муниципально-частного ООО «Горводоконал» в пользу второго бенифициара — коммерческого ООО «РСК-Холдинг». Обвинение утверждало, что в результате Юрий Ильин получил руководящую должность в частном предприятии. Сам он с обвинением не ­согласился.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Прокуратура не смогла оспорить решение в Апелляционной инстанции

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На сайте Первомайского районного суда Пензы появился акт судебного заседания по делу бывшего заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. В документе впервые опубликована фабула гособвинения. Юрий Ильин занимал должность заместителя главы администрации Пензы с сентября 2014-го по ноябрь 2019 года. По материалам дела, в 2015 году он якобы распорядился внести изменения в устав ООО «Горводоканал», которые привели к заключению серии контрактов с аффилированными структурами. О возбуждении дела СУ СКР по Пензенской области сообщило в сентябре 2021 года.

49% пензенской ресурсоснабжающей организации ООО «Горводоканал» принадлежит администрации через МУП по очистке города. В материалах дела указано, что, будучи профильным замом главы города, господин Ильин «неустановленным следствием образом» дал главе подведомственного предприятия указание, в результате которого учредители единогласно поддержали ликвидацию ревизионной комиссии и отмену согласования закупок с муниципалитетом. В результате решения на предприятии стали принимать в интересах другого учредителя — ООО «Инвестресурс», дочерней структуры ООО «РСК-Холдинг».

Без контроля со стороны городской администрации, выяснило следствие, ООО «Горводоканал» с июля 2018го по ноябрь 2021го заключил 14 контрактов почти на 567 млн руб. с ООО «РСК-Инжиниринг». 100% доли в уставном капитале последней, согласно данным Kartoteka.ru, принадлежит конечному бенефициару «Горводоканала» — ООО «РСК-Холдинг».

Следствие нашло в действиях Юрия Ильина и корыстный интерес: подсудимый действовал, якобы рассчитывая «на высокооплачиваемую руководящую должность в ООО «РКС–Холдинг» или в АО «РКС–Менеджмент», являющееся аффилированным юридическим лицом ООО «РКС–Холдинг»»

В 2018 году подсудимый также «неустановленным следствием способом» якобы указал руководству МУП по очистке города на собрании собственников ООО «Горводоканал» проголосовать за нераспределение чистой прибыли за 2017 год в размере более 107 млн руб. Следствие утверждает, что средства предназначались для выполнения «Инвестиционной программы» коммунального предприятия на 2018 год. Решение учредители приняли единогласно.

В результате МУП по очистке города не получил 49% от указанной суммы — 52,6 млн руб. Пятая часть этой суммы, уточняет обвинение, должна была пойти в бюджет города. При этом на реализацию инвестиционной программы якобы пошли не все 107 млн, а лишь половина; другая же «должным образом на улучшение качества услуг водоснабжения и водоотведения для населения города Пензы использована не была»,— цитирует гособвинение судебный документ.

15 ноября 2019 года генеральный директор АО «РКС–Менеджмент» подписал приказ о назначении Юрия Ильина руководителем «обособленного структурного подразделения АО „РКС–Менеджмент“».

Обвинение сочло, что действия Юрия Ильина привели к нарушению прав муниципального предприятия, городской администрации, а также горожан, которые с 2018-го по 2022 год написали «не менее 779 жалоб и обращений в администрацию г. Пензы» на «не менее 4998 аварийных ситуаций».

Адвокаты настаивали, что в обвинении не указано, где и как подсудимый давал незаконные указания и какими именно полномочиями злоупотребил, а таже что «не раскрыта его корыстная заинтересованность в преступлении». В связи с этим защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру, подсудимый поддержал адвокатов.

Судья Максим Лесников со ссылкой на Верховный суд отметил отсутствие в материалах дела указаний на то, «чьи и какие именно права и законные интересы были нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих служебных полномочий». Смутило судью отсутствие информации о месте и способе дачи «незаконных указаний». Первая инстанция поддержала ходатайство защиты господина Ильина и вернула дело в прокуратуру в минувшем марте. Суд также не стал менять господину Ильину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Надзорное ведомство подало апелляционное представление в Пензенский областной суд, однако коллегия по уголовным делам оставила решение без ­изменений.

Адвокат Юрия Ильина Тимур Алферьев сообщил «Ъ», что сведений о подготовке кассационного представления у него нет.

Никита Маркелов