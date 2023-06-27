Волгоградская область получила больше полумиллиарда на инфраструктуру

504,8 млн руб. поступили в бюджет Волгоградской области на создание инфраструктуры в новых жилых комплексах и обновление общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Указанный транш льготной поддержки стал вторым с начала года. Всего в 2023-м область получит от министерства финансов РФ 3,2 млрд руб., на данный момент в регион поступили 1,2 млрд руб. Используя эти средства, планируют построить семь коммунальных объектов, купить 56 троллейбусов и 60 автобусов. Соглашение с федеральным ведомством подписано до 2025 года — за несколько лет регион получит 7,2 млрд руб.

Волгоградские власти уже завершили один из льготно профинансированных проектов — новый водовод протяженностью порядка 3 км в городе Волжский. «Объект обеспечит бесперебойное водоснабжение поселков Металлург 1 и Металлург 2, микрорайона Южный, а также перспективных застроек города-спутника», — уточнили в релизе.

Дарья Васенина