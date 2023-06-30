В Пензе общепиту могут запретить торговать пивом по ночам

На 51-й сессии Пензенской городской думы рассмотрели 34 вопроса, среди которых урегулирование работы ночных заведений, торгующих алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк рассказала о «заведениях общепита, работающих по ночам и предлагающих своим посетителям алкогольную продукцию».

Госпожа Жовтяк озвучила, что управлением зафиксированы факты реализации в «разливайках» контрафактной продукции. «Кроме того, посетители этих заведений нередко нарушают покой и ночной сон добропорядочных граждан. А следовательно, владельцев таких заведений и продавцов следует привлекать к ответственности», — резюмирует пресс-служба.

Дарья Васенина