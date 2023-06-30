Органам не повредит

Администрация Энгельсского района обратилась в правоохранительные и надзорные органы с просьбой проверить утверждения руководителя «Комитета многодетных матерей» Ирины Алешиной о распределении чиновниками земли. В опубликованном на странице района сообщении говорится о том, что общественница распространяет «надуманные и ничем не обоснованные домыслы» о действиях чиновников в части предоставления земли многодетным семьям, тем самым якобы дискредитируя власти. Инина Алешина полагает, что правоохранительным органам следует обратить внимание на действия энгельс­ской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из поводов для конфликта стало выделение многодетным участков в санзоне кладбища

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Одним из поводов для конфликта стало выделение многодетным участков в санзоне кладбища

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Чиновники Энгельсского района Саратовской области просят правоохранителей проверить утверждения общественницы Ирины Алешиной на наличие состава правонарушений. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства. В администрации посчитали, что публикация руководителя общественной организации «Комитет многодетных семей» Ирины Алешиной содержит «надуманные и ничем не обоснованные домыслы и негативные выводы автора». Обращение в правоохранительные органы инициировал первый заместитель главы Энгельсского муниципального района Евгений Шпольский.

«Действия гражданки Алешиной вводят в заблуждение сотни многодетных семей, которые прислушиваются к ней, зачастую веря на слово всему, что она пишет в социальных сетях. Кроме того, подобные публичные провокации дискредитируют власть в лице следственных и надзорных органов Саратовской области, органов местного самоуправления района и их должностных лиц, могут служить основанием для формирования отрицательного общественного мнения о деятельности районной власти, понижая уровень ее авторитета, подрывая уважение и доверие людей»,— говорится в сообщении на сайте районной администрации, озаглавленном «Бизнес и ничего личного».

Конкретных примеров высказываний общественницы в тексте нет, но упомянуто, что помимо домыслов госпожа Алешина публикует ссылки на официальные документы с сайта райадминистрации, которые касаются предоставления земли многодетным семьям под ИЖС.

В Telegram-канале «Ирина Алешина Z» от 27 июня опубликован пост под заголовком: «"Бизнес и ничего личного", или как продаются земельные участки с коммуникациями, в хороших местах, а для многодетных семей земли в Энгельсе нет!» В тот же день администрация выпустила отдельный релиз, где отчиталась о том, как предоставляет многодетным землю.

Автор приводит ссылку на объявленный на этой неделе администрацией аукцион по продаже земельного участка под индивидуальную застройку в поселке Приволжском, в черте города, и комментирует ситуацию с выдачей земли многодетным семьям. «Даже после череды возбужденных уголовных дел ни СК, ни прокуратура в упор не видят, как хорошие, доступные участки в городской черте не выделяют многодетным, а продают»,— пишет госпожа Алешина.

Общественница вспоминает уголовные дела, которые были недавно возбуждены в отношении двух бывших чиновников энгельсской администрации, когда после жалоб в центральный аппарат Следственного комитета РФ в апреле на проблему обратил внимание руководитель ведомства Александр Бастрыкин. В конце мая СК предъявил экс-министру строительства региона Дмитрию Тепину, занимавшему пост с 2013 по 2019 год, обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Дмитрий Тепин не поручил подчиненным внести изменения в существовавший порядок составления аукционной документации и не увеличил до рыночной стоимости суммы контрактов на приобретение жилья для сирот (часто из-за заниженной суммы контракта застройщики не хотят продавать администрации жилье для социально незащищенных категорий).

В середине июня аналогичный состав вменили бывшему заместителю главы района Ивану Козаченко. Следователи посчитали, что именно он в 2018 году распорядился выдать многодетным семьям участки под ИЖС без коммуникаций, но с обременением в виде санитарно-защитной зоны кладбища поселка Приволжский. Документы о предоставлении упомянутой земли есть на сайте райадминистрации — большую их часть подписывал тогда глава района, а ныне — депутат Госдумы Александр Стрелюхин.

В минувшем марте Ирина Алешина опубликовала в своем Telegram-канале информацию о приобретении энгельсской администрацией служебного автомобиля для главы района Дмитрия Плеханова. Спустя месяц он попал под подозрение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следственный комитет сообщал, что чиновник организовал покупку автомобиля с помощью подведомственного администрации учреждения, которое затем подарило транспорт учредителю. В начале мая ему предъявили обвинение, однако суд не стал отстранять его от должности.

«Я вообще не вижу в своих словах ничего такого, что следовало бы проверить органам. Наоборот, надзорные органы должны проверить правомерность выдаваемых участков многодетным и то, что у нас на данный момент почти 2000 многодетных семей стоят в очереди и не могут получить земельные участки»,— рассказала «Ъ» Ирина Алешина. Она добавила, что была на приеме у нового и.о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрия Костина как раз в тот момент, когда энгельсская администрация опубликовала сообщение, поэтому не смогла оперативно отреагировать на него. «Благодаря той же прокуратуре мы вернули назад через суд участки возле кладбища, потому что они были непригодными для ИЖС. В тоже время параллельно администрация может позволить продавать хорошие участки, в хороших местах, где есть коммуникации». Собеседница «Ъ» добавила, что сама просила прокуратуру и Следственный комитет проверить выдачу энгельсской администрацией земельных участков многодетным с 2012 года по настоящее время. Общественница предположила, что действия энгельсских властей обусловлены личной неприязнью.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали ­ситуацию.

Никита Маркелов