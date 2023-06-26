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Волгоградские списки претендентов «Единой России» в депутаты гордум возглавили участники СВО и главврачи

Президиум волгоградского политсовета партии «Единая Россия» (ЕР) утвердил списки кандидатов на участие в выборах депутатов городских думах облцентра, а также городов Волжский и Камышин. Об этом сообщает пресс-служба реготделения организации.

В общемуниципальную тройку, которая возглавит партийный список на выборах в Волгоградскую городскую думу, вошли: глава городской администрации Владимир Марченко, главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» Наталия Кушнирук и участник Специальной военной операции (СВО) Игорь Воробьев. Всего в перечне 75 человек.

В Волжском выдвинули 51 человека. Тройку возглавил секретарь Волжского местного отделения ЕР, руководитель администрации Волжского Игорь Воронин; с ним: основатель движения серебряного волонтерства в городе, руководитель Школы социальной активности Вера Лазарева и участник СВО Андрей Пирогов.

Тройка в Камышине выглядит так: главврач травматологического отделения ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» Григорий Ефимов, председатель профсоюзной организации ООО «Камышинский Текстиль» Елена Кострюкова и директор МБОУ «СШ № 1» Людмила Хомутецкая.

«Выдвижение кандидатов, согласно уставу партии, состоится на XXXVI Конференции Волгоградского регионального отделения ЕР, которая состоится в Волгограде 11 июля», — говорится в релизе.

«Общемуниципальные тройки сформированы из людей, которые представляют такие социально значимые сферы нашей жизни, как здравоохранение, образование, добровольческое движение. Отдельно стоит тема СВО — ее участники — наши кандидаты, как никто другой знают об актуальных проблемах военнослужащих, мобилизованных и их семей, а также могут предложить пути их решения», — цитирует пресс-служба секретаря волгоградского отделения ЕР Сергея Горнякова.

Дарья Васенина

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