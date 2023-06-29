Пензенская область заняла второе место в ПФО по индексу промышленного производства

Индекс промышленного производства Пензенской области за январь-май 2023 г составил 112,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщает Пензастат, средний показатель по России составляет 101,8%, а по Приволжскому федеральному округу — 105%. В ведомстве отмечают, что регион занял второе место по соответствующему показателю среди субъектов ПФО.

Рост Пензенской области обеспечило обрабатывающее производство — 114,3%. В в энергетическом секторе экономики индекс составил 99,4%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 98% в секторе добычи полезных ископаемых — 96,3%.

Снижение индекса произошло в производстве лекарственных средств медицинских материалов, одежды и прочей неметаллической минеральной продукции.

Никита Маркелов