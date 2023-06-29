В Саратове трамвайную линию восьмого маршрута сделают скоростной за 2,2 миллиарда

Подряд на реконструкцию одной из линий будущего скоростного трамвая в Саратове получило московское ООО «СП Транстоннельстрой». Итоги работы конкурсной комиссии сообщили в официальном Telegram-канале МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Речь идет о модернизации и приспособлении к новым скоростям (каким именно, пока нигде не уточнили) линии трамвая № 8 от стадиона «Волга» (вторая станция) до конца маршрута — Комсомольского поселка. Протяженность составляет около 7 км. Выполнить работы нужно до 15 сентября 2024 года.

Субподрядчик получит порядка 2,2 млрд руб. за, как уточняется в карточке тендера на портале «Госзакупки», разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования. Заявку подала только одна компания.

Согласно информации с официального сайта, ООО «СП Транстоннельстрой» начинает свою историю в 1985 году, а сегодня входит в холдинг «Мосинжпроект» и регулярно участвует в возведении московского метрополитена.

По данным Kartoteka.ru, генеральным директором компании является Дмитрий Гринфельд. Выручка в прошлом году упала на 58% (607,1 млн руб.), а прибыль — на 78% (43,4 млн руб.).

Дарья Васенина