Городской парк в Саратове начнут открывать частями с середины июля

Приостановивший работу после падения ветви дерева на женщину и ребенка саратовский городской парк культуры и отдыха откроется в середине июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации «Лукоморья».

Парк не работает с 10 мая из-за предписания прокуратуры об обследовании деревьев: «Администрация оперативно организовала работы по обследованию зеленых насаждений. Такие работы проводятся в парке ежегодно. Мы обследуем деревья не только методом наблюдения, но и при помощи высокотехнологичного специализированного оборудования».

Специалисты Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова осмотрели 460 деревьев, расположенных вдоль основных дорожек парка. Результаты передали в «зеленую комиссию» при саратовской администрации, как утверждают в парке, 25 мая. Окончательное решение по экспертизе вынесли в пятницу, 23 июня, а подписали 26-го числа.

«Наши обращения к главе города Ладе Мокроусовой с просьбой ускорить процесс принятия решений и оказать содействие в проведении работ для скорейшего открытия парка остались без ответа. Это привело к тому, что в ситуацию вынужден был вмешаться губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона дал поручение — до конца этой недели определиться со сроками открытия парка», — рассказали в администрации «Лукоморья».

Сейчас в парке опиливают деревья, на которые получены соответствующие заключения экспертов, разрешения комитета по ЖКХ мэрии и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

В сообщении уточнили, что «Лукоморье» начнут открывать частями с середины июля. Участки, где продолжится опиловка, будут закрыты до ее окончания. Экспертам предстоит и дальше исследовать деревья.

«Компенсационная высадка будет произведена в сроки, определенные специалистами. Ранее в парке уже было высажено 6350 деревьев и кустарников, в том числе, более 250 дубов», — говорится в сообщении.

Парк закрыли после того, как 9 мая ветвь 200-летнего дуба рухнула на маленькую девочку и пожилую женщину. Обе скончались на месте.

Ранее позиция ООО «Квартал», которое долгие годы арендует у города парк, состояла в том, что выше обозначенное дерево принадлежит мэрии и находится на балансе администрации Октябрьского района. По словам представителей, в распоряжении организации имеется экспертное заключение о том, что дуб был здоровым.

Дарья Васенина