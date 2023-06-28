Главные новости к утру 28 июня

Во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня погибли два военных летчика из Псковского территориального гарнизона, сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников.

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян, Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Вашингтоне. После представители Армении и Азербайджана начали двухстороннюю встречу.

«Роснефть» пытается вывести свои непрофильные дочерние структуры из-под действия законопроекта о налоге на сверхприбыль. Подробнее — в материале «Ъ».

Два военных российских корабля были замечены рядом с восточным побережьем Тайваня вечером 27 июня, заявили в Минобороны острова.

Общественная палата РФ разработала единый стандарт по наблюдению за дистанционным электронным голосованием. Подробнее — в материале «Ъ».

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство России может в будущем вернуться к налогу на сверхприбыль при высоком дефиците федерального бюджета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на его страну.

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению основного закона о цифровом рубле. Вместо цифровых кошельков будут цифровые счета, которые смогут открывать в том числе иностранные банки. Подробнее — в материале «Ъ».

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов сообщил, что правительство работает над законом об искусственном интеллекте (ИИ).

Некоторые компании из Китая решили приостановить отправку своих товаров в Россию во время мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня, выяснил Reuters.

О предстоящих событиях 28 июня — в анонсах «Ъ».