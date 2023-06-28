Из нефтяников добывают сверхприбыли

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» пытается вывести свои непрофильные дочерние структуры из-под действия законопроекта о налоге на сверхприбыль, который проходит согласования в Госдуме. Речь идет о нефтехимических и IT-компаниях, которые входят в состав «Роснефти», но не включены в ее консолидированную группу налогоплательщиков. Комитет по энергетике Госдумы уже подготовил соответствующие замечания к законопроекту. Минфин обещал не вводить налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, поскольку тем уже поднимали налоги в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по энергетике подготовил заключение по проекту о налоге на сверхприбыль (копия есть у “Ъ”). В нем комитет предложил освободить от налога непрофильные дочерние структуры нефтекомпаний с госучастием, которые «обеспечивают уплату в бюджет доходов в виде дивидендов». Речь, в частности, идет о дочерних компаниях в сфере IT, нефтехимии и поставок нефтепродуктов, которые не были включены в консолидированную группу налогоплательщиков (КГН). Институт КГН, переставший действовать с этого года, был создан в 2012 году для оптимизации налога на прибыль внутри холдинга за счет того, что одни компании группы могли уменьшать свою прибыль за счет убытков других. Этим режимом пользуются практически все крупнейшие компании, с 2016 года на расширение КГН наложен мораторий.

Налог на сверхприбыль предполагает разовый платеж для компаний, средняя прибыль которых в 2021–2022 годах превышала 1 млрд руб. Налог будет взиматься по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и тем же показателем в 2018–2019 годах. 26 июня проект был поддержан бюджетным комитетом Госдумы. Минфин решил не облагать этим налогом нефтедобытчиков и НПЗ, так как уже повышал для них налоги в 2022 году.

В РФ есть две крупнейшие нефтяные компании с госучастием — «Роснефть» и «Газпром нефть». По словам собеседников “Ъ”, дискуссию об освобождении из-под налога на сверхприбыль дочерних структур инициировала именно «Роснефть». В состав ее КГН входило около 60 компаний, но полный перечень участников в открытом доступе отсутствует. Нефтекомпания владеет тремя крупными нефтехимическими производствами, два из которых, вероятно, не смогли попасть в состав КГН. Речь идет о Новокуйбышевской нефтехимической компании (прибыль в 2018 и 2019 годах — 410 млн руб. и 1,2 млрд руб. соответственно), которую «Роснефть» приобрела в марте 2015 года, и входящем в «Башнефть» «Уфаоргсинтезе» (прибыль в 2018 и 2019 годах — 2,5 млрд и 3,2 млрд руб. соответственно).

«Роснефть» купила контрольный пакет в «Башнефти» в конце 2016 года. Финансовые результаты за 2021–2022 годы эти компании не раскрывали, однако, вероятно, улучшили свои показатели на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля. Из крупных IT-компаний «Роснефти» принадлежит «Сибинтек» (прибыль 2 млрд руб. и 1 млрд руб. в 2018–2019 годах) и входящая до 2018 года в «Башнефть» «РН-БашНИПИнефть» (прибыль — 276 млн и 372 млн руб. в 2018–2019 годах). В «Роснефти» и Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Комитет Госдумы по энергетике также просит освободить от налога на сверхприбыль «Транснефть» и «Россети», поскольку их выручка формируется почти исключительно за счет тарифов, и стивидорные организации, созданные угольными компаниями. По словам одного из источников “Ъ”, знакомого с проектом, практика исключений может привести к тому, что налоговую нагрузку перераспределят между другими плательщиками этого налога.

Управляющий партнер юридической компании Taxology Сергей Семенов уточняет, что компании могли не попасть в КГН из-за отсутствия требуемой доли владения либо были приобретены после сложившейся конфигурации КГН. Такие компании, например, по его словам, могут осуществлять виды деятельности в сфере IT, транспорта, логистики и торговли.

В соответствии с проектом освобождаются от налога организации, осуществлявшие в 2022 году добычу углеводородного сырья, отмечает Михаил Орлов из Kept. При таком подходе у государства нет оснований освобождать от налога дочерние организации нефтедобывающих компаний, если те сами добычей нефти не занимаются, считает он. По его мнению, «следует признать весьма либеральным подходом полное освобождение бывших участников КГН от налога, если в их числе были нефтедобывающие организации». При этом дальнейшее расширение числа «льготников» может изменить не только концепцию этого чрезвычайного налога, но и, возможно, потребует корректировки ставок, чтобы выйти на запланированный объем сбора, заключает эксперт.

Дмитрий Козлов