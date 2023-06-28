Главные анонсы 28 июня

Госдума соберется на пленарное заседание. Запланировано I чтение законопроекта о налоге на сверхприбыль. После состоится заседание совета Госдумы.

В Москве состоится визит главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.

Центральная избирательная комиссия России соберется на заседание.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ООО «Авиакапитал-сервис» к Airbus о возврате авансовых платежей на сумму $5,1 млн, перечисленных европейскому авиапроизводителю по предварительному договору на поставку самолетов А350 для авиакомпании «Аэрофлот».

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит уголовное дело в отношении 24 участников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

В Париже состоится встреча президента страны Эмманюэля Макрона с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Узбекистане пройдет досрочное голосование на выборах президента.

Уголовный суд Лондона приступит к рассмотрению дела американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальном насилии.