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Коммерсантъ FM
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В Минцифры рассказали о работе над законопроектом, регулирующим работу ИИ

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что правительство работает над законом об искусственном интеллекте (ИИ). По его словам, одно из основных направлений работы в этой области — обезличивание данных.

«Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения»,— сказал господин Шойтов «РИА Новости».

Александр Шойтов отметил, что сейчас в России нет закона об ИИ. «Да, разрабатывается»,— сказал он в ответ на вопрос, разрабатывается ли такой документ.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников сообщал, что правительство рассматривает возможность обязать компании использовать ИИ при получении отраслевых мер поддержки. В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что компании практически не пользуются льготой на налог на прибыль при использовании ИИ в своей работе.

Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ по разнарядке».

Олеся Павленко

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