В Минфине не исключили возврат к налогу на сверхприбыль в случае дефицита бюджета

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство России может в будущем вернуться к налогу на сверхприбыль. По его словам, это может произойти при высоком дефиците федерального бюджета.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем»,— сказал Алексей Сазанов «РИА Новости».

Господин Сазонов отметил, что правительство России решило собрать налог на сверхдоходы по двум причинам — существенном дефиците бюджета и появлении сверхдоходов у компаний.

В июне правительство России одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы. Как говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, собранные в рамках сбора средства пойдут на социальные нужды. Ожидается, что законопроект в ближайшее время рассмотрят Госдума и Совфед.

Новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Олеся Павленко