Диагностику отложили в долгий ящик
Что заставляет автовладельцев откладывать проверки
Россияне экономят на диагностике автомобилей и все чаще отказываются от установки дополнительного оборудования. Спрос на эти категории услуг за три квартала 2026 года сократился на 5 и 17% соответственно. Об этом “Ъ FM” рассказали аналитики сети FIT SERVICE.
Клиенты автомастерских чаще обращаются за смазочно-заправочными работами и обслуживанием двигателя. Некоторые аналитики рынка допускают, что это может быть связано со снижением качества бензина. В июле правительство разрешило оборот топлива стандарта Евро-3, а в августе планку качества понизили до Евро-2.
Этот фактор не сильно повлиял на поведение потребителей, считает руководитель собственной сети FIT SERVICE Дмитрий Козловский:
«Водители продолжают тратить деньги на необходимое обслуживание, но внимательнее выбирают, за что сейчас платить. За последние девять месяцев число смазочно-заправочных работ у нас выросло, а диагностических и проверочных стало немного меньше. Это может говорить о стремлении сэкономить на проверках, пока автомобиль не подает явных признаков неисправности.
В отдельные летние периоды мы видели рост проверок двигателей и топливной системы, при этом за девять месяцев диагностика в целом сократилась, а объем работ по системе управления двигателем и топливной системе остался примерно на прошлогоднем уровне. Обращения после заправки вовсе не подтверждают причину неисправности, поэтому говорить о массовых поломках именно из-за топлива оснований пока нет».
Обслуживание двигателя владельцы авто чаще планируют на зиму. А вот пик смазочно-заправочных работ приходится на конец лета и начало осени.
Как отмечают собеседники “Ъ FM”, россияне все чаще пытаются проводить ремонт сами. При этом они готовы приезжать в мастерскую, чтобы сменить резину. Спрос на шиномонтаж в FIT SERVICE по сравнению с прошлым годом вырос почти на четверть.
Востребованы в основном недорогие услуги. На интерес к некоторым из них проблемы с качеством бензина все-таки повлияли, отмечает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов:
«По нашей партнерской сети была введена новая услуга, предложение о промывке при замене масла. Эта услуга достаточно хорошо сейчас продается, что говорит о том, что люди в принципе склонны думать, что действительно бензин может быть плохим и на всякий случай готовы покупать дополнительную услугу, чтобы обезопасить себя. Средние чеки на уровне прошлого года, чуть выше. Повышения цен за последний год практически не было.
В нашей партнерской сети в большинстве случаев продается собственная торговая марка масла, привезенная в свое время из Кореи, какая-то часть из Китая, какая-то часть в Российской Федерации производили по лицензии. В России перестали покупать из-за того, что были проблемы, во-первых, с наличием, во-вторых, с ценой. Стало дешевле это делать уже в других странах».
Когда дело все-таки доходит до крупного ремонта, владельцы авто периодически сталкиваются с нехваткой запчастей.
Летом Всероссийский союз страховщиков сообщал, что сроки поставки деталей из-за рубежа значительно увеличились, в том числе из-за проблем с логистикой, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.
Остались вопросы и к качеству некоторых комплектующих, отмечает глава Союза автосервисов Юрий Валько:
«Есть риски: из-за некачественных запчастей колесо отвалится, 00-23 поставишь, который разлетится на части. Кто ставит сегодня паленые запчасти низкого качества? Это парки автомобилей – такси, каршеринг. Это факт, там два квартала – замена по новой. Качество запчастей, поставляемых в таксомоторные парки и парки каршеринга, очень низкое. Нормальный владелец, даже если берет автомобиль на выкуп, не будет ставить эти запчасти, он будет покупать всегда хорошие.
Что касается оригинальных запчастей ушедших брендов, это кот в мешке. Если вы знаете владельца кота, то получите хорошего кота, но может быть родословная подпорчена. Так же и про запчасти. Внешне, конечно, можно отличить, но это надо быть глубоким специалистом для того, чтобы различать качественную подделку под ту запчасть, которая рекомендована и сертифицирована заводом-производителем. Это тяжело».
Цены на работы в автомастерских за год почти не изменились, а вот некоторые расходники значительно подорожали. Как ранее сообщал Ъ, из-за сокращения доступности сырья и сложностей с импортом, некоторые моторные масла прибавили в цене до 40%.