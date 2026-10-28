Диагностику отложили в долгий ящик

«По нашей партнерской сети была введена новая услуга, предложение о промывке при замене масла. Эта услуга достаточно хорошо сейчас продается, что говорит о том, что люди в принципе склонны думать, что действительно бензин может быть плохим и на всякий случай готовы покупать дополнительную услугу, чтобы обезопасить себя. Средние чеки на уровне прошлого года, чуть выше. Повышения цен за последний год практически не было.